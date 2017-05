UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、オバマケア代替法案採決に注目

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 23日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 99*13.00 3.0302% 柄) 前営業日終 99*25.00 3.0110% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 98*17.00 2.4176% ) 前営業日終 98*23.00 2.3960% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*20.50 1.9516% ) 前営業日終 99*23.75 1.9300% 値 2年債(指標銘柄 16時58分 99*24.00 1.2561% ) 前営業日終 99*24.25 1.2520% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 150*17.00 150*25.00 月限 Tノート先物6 124*13.00 124*17.00 月限 米金融・債券市場では、米医療保険制度改革(オバマケア)代替法案の議会下院での 採決を前に国債価格が下落した。 医療保健関連法案を含む国内的な法案の成立が遅れれば、新たな財政政策の導入の遅 延につながる恐れがあるため、市場は今回の採決についてトランプ政権の実行力を試すも のとして注目。D.Aデビッドソンの債券トレーディング担当バイスプレジデント、メア リー・アン・ハーレー氏は、「オバマケア代替法案が可決されなければ、トランプ政権が 掲げる他の政策の実施も非常に困難になるとの見方が市場で広まる」としている 終盤の取引で10年債利回りは2.42%。前日は2.375%と、2 月28日以来の水準に低下していた。 同利回りは米連邦準備理事会(FRB)が利上げを決定する前日の今月14日には2 .63%と、3カ月ぶりの高水準をつけていた。市場関係者は、3月の連邦公開市場委員 会(FOMC)を前に積極的なポジションをとることを控えていた投資家が利上げ決定を 受け市場に戻り、利上げ後の国債価格上昇に貢献したと指摘。クレディ・アグリコルの米 国債トレーディング部門責任者、ダン・ムルホーランド氏は、「FRBの利上げまで様子 見姿勢が強かったが、利上げ決定後は債券市場に資金が流れてきた」としている。 FRBのイエレン議長はこの日、教育に関する会議で講演を行ったが、金融政策や経 済見通しへの言及はなかった。 市場では24日発表の2月の耐久財受注統計などに注目が集まっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 27.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -38.75 (+0.50)