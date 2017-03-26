27日の国内・海外経済指標と行事予定

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(３月２７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 ３月ロイター企業調査 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（3月15･16日分、日銀） 0850 ２月企業向けサービス価格指数（日銀） 新規上場 ティーケーピー がマザーズに（公開価格6060円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月２７日（月） 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Mar 09:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Feb 14:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Mar 23:00 韓国：ＧＤＰ改定値 Q4 ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 17:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（マドリード） 22:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加
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