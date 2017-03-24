再送-イベントダイアリー

(表組みを修正して再送します。) ［東京 ２４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 24 March, 2017 ●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 12:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Communities"で講演 13:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 14:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加 博鰲アジアフォーラム（２６日まで、博鰲） Saturday, 25 March, 2017 ●海外● 英国除く２７カ国の欧州連合（ＥＵ）特別首脳会議（ローマ条約調印６０周年）（ローマ） ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）加盟国・ 非加盟産油国の協調減産監視委員会の閣僚会合（２６日まで、クウ ェート） 博鰲アジアフォーラム（２６日まで、博鰲） Sunday, 26 March, 2017 香港行政長官選挙 独ザールラント州議会選挙 ブルガリア議会選挙 ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）加盟国・ 非加盟産油国の協調減産監視委員会の閣僚会合（２６日まで、クウ ェート） 博鰲アジアフォーラム（最終日、博鰲） Monday, 27 March, 2017 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（日銀） 0850 ２月企業向けサービス価格指数（日銀） 1400 金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 17:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（マドリード） 22:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 Tuesday, 28 March, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：１０年利付国債（４月債）の発行予定額等 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 16:45 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が同連銀主催会合で米経済と金融政策について講演 17:00 米財務省５年債入札 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ◇休場 インドネシア Wednesday, 29 March, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 ●海外● ◇イベント 08:00 タイ：中銀金利発表 13:20 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が米経済と金融政策 について講演（フランクフルト） 15:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 17:00 米財務省２年変動利付債入札 17:00 米財務省７年債入札 17:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 "From Sustained Recovery to Sustainab le Growth: What a Difference Four Years Makes" Thursday, 30 March, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 13:00 南ア：中銀金利発表 13:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁の講演原稿公表 "Payment System Improvement" 15:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 15:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 19:00 メキシコ：中銀金利発表 Friday, 31 March, 2017 1530 日本取引所 清田ＣＥＯ 定例会見 ●海外● ◇イベント 14:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加 14:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策に関するインタビューに参加 Monday, 03 April, 2017 0850 ３月日銀短観 ●海外● ◇イベント 21:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 ◇休場 中国、台湾 Tuesday, 04 April, 2017 0850 ３月日銀短観・企業の物価見通し 0850 ３月日銀短観の全容 ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 20:30 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が基調講演 ◇休場 中国、香港、台湾、インド Wednesday, 05 April, 2017 1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） ●海外● ◇イベント 12:00 ポーランド：中銀金利発表 18:00 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨 Thursday, 06 April, 2017 1900 ＡＳＥＡＮ経済相歓迎夕食会（明治記念館） ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ◇休場 タイ Friday, 07 April, 2017 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合（マルタ） ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here