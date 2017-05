UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝軟調、オバマケア代替案の採決控え

(情報を更新しました) [シンガポール 24日 ロイター] - アジア新興国通貨は、米下院での医療保険 制度改革(オバマケア)代替案の採決を控え、ドルに対して大半が横ばいか小幅安で推移 している。 代替案の採決は、トランプ政権が政策を実行できるかを示す試金石とみられている。 採決は23日に予定されていたが24日に延期された。 採決をめぐる不透明感を背景にリスク資産への投資意欲が後退し、先週の米連邦公開 市場委員会(FOMC)後のアジア新興国通貨の上昇の勢いが弱まっている。 ある邦銀のトレーダーは、米下院で24日に見込まれる採決で代替案が可決されなけ れば、株式やアジア新興国通貨を含むリスク資産は圧迫されるとの見方を示した。 シンガポールドル、人民元、タイバーツはいずれも約0 .1%安。他のアジア通貨は大半がほぼ横ばいで推移している。 バンク・オブ・シンガポールの為替ストラテジスト、シム・モー・シオン氏は、法案 が最終的に可決されトランプ政権が成長志向の経済政策を進めれば、アジア新興国通貨の 支援要因になる、との見方を示した。 メイバンクのシニア為替ストラテジト、クリストファー・ウォン氏は、代替法案の採 決で賛成票が反対票を十分上回れば、リフレトレードが一部復活し、米国債利回りが上昇 するかもしれないと指摘。オフショア人民元、シンガポールドル、円は特 に米国債利回りの動きに反応しやすいことから、米ドルがこの3通貨に対して上昇する可 能性があると述べた。 GMT0616(日本時間午後3時16分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.44 110.93 -0.46 Sing dlr 1.4008 1.3991 -0.12 Taiwan dlr 30.491 30.488 -0.01 Korean won 1122.70 1122.40 -0.03 Baht 34.67 34.65 -0.06 Peso 50.350 50.325 -0.05 Rupiah 13328 13324 -0.03 Rupee 65.46 65.52 +0.09 Ringgit 4.4270 4.4270 -0.00 Yuan 6.8956 6.8860 -0.14 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.44 117.07 +5.05 Sing dlr 1.4008 1.4490 +3.44 Taiwan dlr 30.491 32.279 +5.86 Korean won 1122.70 1207.70 +7.57 Baht 34.67 35.80 +3.27 Peso 50.35 49.72 -1.25 Rupiah 13328 13470 +1.07 Rupee 65.46 67.92 +3.76 Ringgit 4.4270 4.4845 +1.30 Yuan 6.8956 6.9467 +0.74 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。