UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝上昇、オバマケア代替法案撤回で米ドル売り

(内容を更新しました) [27日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 米ドルに対し数カ月ぶり高値となった。トランプ米大統領が前週末に医療 保険制度改革(オバマケア)代替法案を撤回したことで、減税や大規模な 景気刺激策など今後の政策遂行に懸念が生じ、米ドルが幅広い通貨に対し 売られた。 台湾ドルは2年半ぶり高値の1米ドル=30.244台湾ド ル、タイバーツは1年8カ月ぶり高値の1米ドル=34 .429バーツで推移。インドルピーとウォンも、数 カ月ぶり高値を付けた。 アジアの新興国通貨は、米国債利回りの低下にも下支えされた。米国 債10年物利回りはこの日、2.3675%と約1カ月ぶり低水準。 バンク・オブ・シンガポールの為替ストラテジスト、Sim Moh Siong 氏は「概して(代替法案の撤回)は『トランプ相場』にとってネガティブ な材料だが、リスク心理へ影響はまちまちだ。同政権は税制改革に焦点を 当てる意向を示しており、これは市場との関連性が高い」との見方を提示 した。 同氏はさらに、米国債利回りの低下はアジア新興国通貨のキャリート レード増加につながると予想。「利回りの追求は継続しており、アジア通 貨にとっては支援材料となる」と述べた。 0633GMT(日本時間午後3時33分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 Change on the day at 0633 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.160 111.3 +1.03 Sing dlr 1.394 1.3980 +0.31 Taiwan dlr 30.246 30.488 +0.80 Korean won 1112.800 1122.6 +0.88 Baht 34.439 34.591 +0.44 Peso 50.140 50.325 +0.37 Rupiah 13308.000 13326 +0.14 Rupee 65.080 65.41 +0.50 Ringgit 4.410 4.423 +0.29 Yuan 6.873 6.8850 +0.18 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.160 117.07 +6.27 Sing dlr 1.394 1.4490 +3.97 Taiwan dlr 30.246 32.279 +6.72 Korean won 1112.800 1207.70 +8.53 Baht 34.439 35.80 +3.95 Peso 50.140 49.72 -0.84 Rupiah 13308.000 13470 +1.22 Rupee 65.080 67.92 +4.36 Ringgit 4.410 4.4845 +1.69 Yuan 6.873 6.9467 +1.08 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。