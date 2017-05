UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝大半が下落、ドルの小幅上昇や利食い売りで

(情報を更新しました) [28日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が前日の数カ月ぶり高値から下落 している。ドルが小幅に上昇したことや利食い売りが背景。 ドルは4カ月ぶりの安値から反発。トランプ米大統領の医療保険制度改革(オバマケ ア)代替法案撤回を受けて広がっていた懸念が、不確かながらも同氏の景気刺激策への期 待に変わってきている。 OANDAのシニアトレーダー、スティーブン・イネス氏は「きょうは利食い売りが 出て市場が圧迫されているようだ」と指摘した。 相対力指数などのテクニカル指標は、台湾ドル、インドルピー、タ イバーツがいずれも買われ過ぎの状態にあり、他の複数の通貨もそれに近い水準 であることを示している。 マレーシアリンギは原油安を背景に下落。韓国ウォンは一時ドルの ショートカバーで下げていたが、その後持ち直している。 フィリピンペソは小幅安。企業のドル需要や国内株式市場からの海外資金 流出に圧迫されている。 インド、インドネシア市場は祝日のため休場。 0730GMT(日本時間午後4時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 Change on the day at 0730 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.630 110.65 +0.02 Sing dlr 1.395 1.3932 -0.09 Taiwan dlr 30.155 30.250 +0.32 Korean won 1113.000 1112.8 -0.02 Baht 34.411 34.389 -0.06 Peso 50.175 50.12 -0.11 Rupiah* 13309.000 13309 +0.00 Rupee* 65.035 65.04 +0.00 Ringgit 4.415 4.409 -0.14 Yuan 6.885 6.8767 -0.11 * Closed for market holiday Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.630 117.07 +5.82 Sing dlr 1.395 1.4490 +3.91 Taiwan dlr 30.155 32.279 +7.04 Korean won 1113.000 1207.70 +8.51 Baht 34.411 35.80 +4.04 Peso 50.175 49.72 -0.91 Rupiah 13309.000 13470 +1.21 Rupee 65.035 67.92 +4.44 Ringgit 4.415 4.4845 +1.57 Yuan 6.885 6.9467 +0.90 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。