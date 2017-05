UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝下落、堅調な米指標受けたドル高で

(内容を追加しました) [シンガポール 29日 ロイター] - アジア新興国通貨は、下落している。米経 済指標が年内の米利上げ観測を裏付ける堅調な数字となったことから、米国債利回りとド ルが上昇したことが背景。 28日に発表された米消費者信頼感指数が約16年ぶりの高水準となったことで、ド ルは上昇。フィッシャー米連邦準備理事会(FRB)副議長が、年内あと2回の利上げは ほぼ妥当のようだと述べたこともドルを下支えした。 台湾ドルは対米ドルで0.2%下落。前日は29カ月ぶり高値となる30. 115台湾ドルをつけていた。 人民元やフィリピンペソなど、他の大半のアジア通貨も小幅下 落した。 韓国ウォンは0.1%下落。前日は、ドルに対して1110.5ウォンと 、10月11日以来の高値をつけていた。 タイバーツは金融政策会合を前に、0.3%下落。ロイターが実施した調査 では、エコノミスト24人全員が政策金利が1.50%に据え置かれると予想している。 0356GMT(日本時間午後0時56分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Change on the day at 0356 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.23 111.12 -0.10 Sing dlr 1.3974 1.3977 +0.02 Taiwan dlr 30.215 30.170 -0.15 Korean won 1114.30 1113.00 -0.12 Baht 34.53 34.44 -0.26 Peso 50.235 50.180 -0.11 Rupiah 13320 13309 -0.08 Rupee 64.94 65.04 +0.14 Ringgit 4.4200 4.4140 -0.14 Yuan 6.8910 6.8820 -0.13 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.23 117.07 +5.25 Sing dlr 1.3974 1.4490 +3.69 Taiwan dlr 30.215 32.279 +6.83 Korean won 1114.30 1207.70 +8.38 Baht 34.53 35.80 +3.69 Peso 50.24 49.72 -1.03 Rupiah 13320 13470 +1.13 Rupee 64.94 67.92 +4.58 Ringgit 4.4200 4.4845 +1.46 Yuan 6.8910 6.9467 +0.81 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。