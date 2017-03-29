UPDATE 1-タイ中銀、政策金利据え置き　成長率予想を3.4％へ引き上げ

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［バンコク ２９日 ロイター］ - タイ中央銀行は政策金利の翌日物レポ金利を予想どおり１．５０％に据え置く一方で、２０１７年の成長予想を３．２％から３．４％へ引き上げた。
金利据え置きの決定は全会一致だった。
タイ中銀は今年の輸出が２．２％増加するとの見通しを示し、横ばいとしていた１２月時点の予想を上方修正した。
インフレ率予想は１．５％から１．２％へ引き下げた。
One-day repurchase rate levels (pct): 29-Mar-17 1.50 08-Feb-17 1.50 21-Dec-16 1.50 09-Nov-16 1.50 14-Sep-16 1.50 03-Aug-16 1.50 22-Jun-16 1.50 11-May-16 1.50 23-Mar-16 1.50 03-Feb-16 1.50 16-Dec-15 1.50 04-Nov-15 1.50 16-Sep-15 1.50 05-Aug-15 1.50 10-Jun-15 1.50 29-Apr-15 1.50 11-Mar-15 1.75 28-Jan-15 2.00 17-Dec-14 2.00 05-Nov-14 2.00 17-Sep-14 2.00 06-Aug-14 2.00 18-Jun-14 2.00 23-Apr-14 2.00 12-Mar-14 2.00 22-Jan-14 2.25
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