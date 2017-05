UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝小幅安、米ドル上昇で

(内容を更新しました) [シンガポール 30日 ロイター] - アジア通貨市場では、大 半の新興国通貨が米ドルに対し小幅安。ユーロが対米ドルで下落したの につれ安となった。 ウォンは0.4%安。資金流入を背景に上昇してきたイ ンドルピーは、2015年10月以来の高値となる1米ドル= 64.84ルピーを付けた後、64.94ルピーに押し戻された。 三菱東京UFJ銀行(シンガポール)のアナリスト、井野鉄兵氏は アジア通貨と米ドルについて、米財政政策に対する不透明感と米利上げ 観測の間で板挟みになっていると見方を示した。政治的要因が米ドルの 重しとなる可能性がある一方で、同国の順調な経済成長を受けて連邦準 備理事会(FRB)が追加利上げを行うとの見方は支援材料になってい るという。 0557GMT(日本時間午後2時57分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 Change on the day at 0557 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.18 111.05 -0.12 Sing dlr 1.3956 1.3940 -0.11 Taiwan dlr 30.326 30.285 -0.14 Korean won 1118.60 1114.20 -0.39 Baht 34.49 34.43 -0.19 Peso 50.190 50.185 -0.01 Rupiah 13316 13312 -0.03 Rupee 64.94 64.92 -0.03 Ringgit 4.4185 4.4170 -0.03 Yuan 6.8925 6.8898 -0.04 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.18 117.07 +5.30 Sing dlr 1.3956 1.4490 +3.83 Taiwan dlr 30.326 32.279 +6.44 Korean won 1118.60 1207.70 +7.97 Baht 34.49 35.80 +3.80 Peso 50.19 49.72 -0.94 Rupiah 13316 13470 +1.16 Rupee 64.94 67.92 +4.60 Ringgit 4.4185 4.4845 +1.49 Yuan 6.8925 6.9467 +0.79 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。