UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、米ＧＤＰ確報値受け

(情報を追加し、表のレートを更新しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*10.50 3.0343% 前営業日終値 100*04.00 2.9940% 10年債(指標銘柄) 16時50分 98*16.00 2.4215% 前営業日終値 98*25.50 2.3870% 5年債(指標銘柄) 17時02分 99*18.25 1.9657% 前営業日終値 99*22.75 1.9360% 2年債(指標銘柄) 16時58分 99*29.75 1.2857% 前営業日終値 99*30.25 1.2780% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 150*17.00 151*07.00 月限 Tノート先物6 124*11.00 124*18.50 月限 米金融・債券市場では国債利回りが上昇した。第4・四半期米国内総生産(GDP)確報値 で、経済が安定的に成長しているものの前四半期ほど好調ではないと確認されたことが背景。 商務省が発表した第4・四半期のGDP確報値は年率換算で前期比2.1%増と、改定値の 1.9%増から上方改定され、市場予想の2.0%増を上回った。ただ、第3・四半期の3.5 %増には及ばなかった。 フランクリン・テンプルトンの最高投資責任者、クリス・モルンフィー氏は「米経済成長、 および米経済のファンダメンタルズに前向きな見方を持っているが、成長率が3%に急伸するこ とはないと見ている」と述べた。 終盤の取引で10年債利回りは2.419%と、前日終盤の2.387%から 上昇。30年債利回りは3.031%。前日終盤は2.994%だった。2年債US 2YT=RR利回りは1.285%。前日終盤は1.278%だった。 国債利回りは過去2週間ほど低下傾向にあり、10年債利回りは今月14日に3カ月ぶりの 高水準を付けた後は約30ベーシスポイント(bp)低下している。この日の国債利回りの若干 の上昇について、アナリストの間では一時的なものである可能性もあるとの見方も出ている。 先週の医療保険制度改革(オバマケア)代替法案の撤回を受け、市場ではトランプ政権が税 制改革などでも大きな課題に直面するのではないかとの懸念が出ている。 前出のフランクリン・テンプルトンのモルンフィー氏は、税制改革関連法案は議会を通過す る公算が大きいと指摘。ただ規模は市場予想より小さくなり、経済への効果も2018年、もし くはそれ以降にならないと表れない可能性があるとの見方を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 35.25 1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 29.75 1.75 U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -1.00 1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -37.00 1.00