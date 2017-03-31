UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝7本、97億8783万円

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(設定額を追加しました) ファンド 外貨建て日系債券ファンド１７─０３（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジ 名 なし） ＜愛称：花菖蒲１７─０３＞ 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限 各２００億円 額 設定額 為替ヘッジあり２億５１１９万円／為替ヘッジなし８４５万円 販売会社 第三銀行、ＳＢＩ証券 ファンド 米ドル高利回り社債ファンド２０１７―０３（為替ヘッジあり）／（為替 名 ヘッジなし） 運用会社 大和住銀投信投資顧問 設定上限 各５００億円 額 設定額 為替ヘッジあり５億４２３４万円／為替ヘッジなし４億０８１８万円 販売会社 北洋銀行 ファンド ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３（為 名 替ヘッジあり）＜愛称：二刀流２（為替ヘッジあり）＞ 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限 ２００億円 額 設定額 ４３億０６７２万円 販売会社 北洋銀行 ファンド 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７―０３＜愛称：メ 名 ジャー・スピリット１７―０３＞ 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限 ３００億円 額 設定額 ４２億５１３５万円 販売会社 足利銀行、香川銀行、紀陽銀行 ファンド 世界ヘルスケア関連リートファンド（為替ヘッジ付） 名 運用会社 キャピタル アセットマネジメント 設定上限 ２００億円 額 設定額 １９５７万円 販売会社 ＦＰＬ証券
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