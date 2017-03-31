［東京 ３１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 31 March, 2017
●海外● ◇イベント 14:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加 14:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策に関するインタビューに参加 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）外相理事会
Saturday, 01 April, 2017
01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Mar エジプトのシシ大統領が米国訪問（４日まで）
Monday, 03 April, 2017
0850 ３月日銀短観
●海外● ◇イベント 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が同連銀主催会合の開会あいさつ／討論参加 19:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁がフィンテックについて講演 21:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演
◇休場 中国、台湾
Tuesday, 04 April, 2017
0850 ３月日銀短観・企業の物価見通し
0850 ３月日銀短観の全容
1020 日本：国庫短期証券の入札発行
1030 日本：１０年物価連動国債（４月債）の発行予定額等
1030 日本：１０年利付国債の入札発行
1235 日本：国庫短期証券の入札結果
1245 日本：１０年利付国債の入札結果
1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外●
◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 20:30 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が基調講演（ロンドン）
◇休場
中国、香港、台湾、インド
Wednesday, 05 April, 2017
1020 日本：国庫短期証券の入札発行
1235 日本：国庫短期証券の入札結果
1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀）
●海外● ◇イベント 12:00 ポーランド：中銀金利発表 18:00 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨
Thursday, 06 April, 2017
0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1020 日本：国庫短期証券の入札発行
1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等
1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等
1030 日本：３０年利付国債（４月債）の発行予定額等
1030 日本：流動性供給入札
1235 日本：国庫短期証券の入札結果
1245 日本：流動性供給入札結果
1500 セブン＆アイ・ホールディングス １７年２月期本決算
1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
1900 ＡＳＥＡＮ経済相歓迎夕食会（明治記念館）
●海外●
◇イベント 22:40 デベル豪中銀副総裁が講演 05:00 インド：中銀金利発表 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ＥＣＢ議事要旨 臨時ＥＵ首脳会議 米中首脳会議（７日まで）
◇休場 タイ
Friday, 07 April, 2017
1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀）
1500 高島屋 １７年２月期本決算
●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合（マルタ） 米中首脳会議（７日まで）
Saturday, 08 April, 2017
1100 日ＡＳＥＡＮ特別経済大臣共同記者会見（帝国ホテル大阪）
Monday, 10 April, 2017
All Day 日銀支店長会議
1530 経団連会長会見
●海外● ◇イベント 01:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（豪メルボルン） 17:00 米財務省３年債入札
Tuesday, 11 April, 2017
1330 経済同友会代表幹事会見
1500 日本：３月日本工作機械受注
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 北朝鮮最高人民会議
Wednesday, 12 April, 2017
0850 ３月貸出・預金動向（日銀）
0850 ３月企業物価指数（日銀）
1400 日本商工会議所会頭会見
1500 イオン １７年２月期本決算
●海外●
◇イベント 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 ブラジル：中銀金利発表 17:00 米財務省３０年債入札
Thursday, 13 April, 2017
0850 ３月マネーストック（日銀）
1400 日本：３月投信概況
1500 ファーストリテイリング ９―２月期決算
●海外● ◇イベント 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件
Friday, 14 April, 2017
●海外● ◇休場 米国（グッドフライデ―）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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