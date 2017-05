UPDATE 1-アジア通貨動向（31日）＝下落、四半期ベースでは上昇

(内容を更新しました) [シンガポール 31日 ロイター] - アジア通貨市場では 、大半の新興国通貨が対米ドルで下落した。四半期ベースでは上 昇となる見込み。米トランプ新政権の経済政策実行に不透明感が 出る中でドルが下落し、アジア市場では資金が流入したことで通 貨が下支えされた。 台湾ドルとウォンは0.1%安。 米国ではこの日、トランプ大統領が巨額な貿易赤字の原因を 特定することを目的とする大統領令に署名する方針が示された。 ただ、アジア市場の反応は鈍い。 ナティクシス(香港)のシニアエコノミスト、Trinh Nguyen 氏は、大統領令がアジアの新興国通貨に及ぼす影響はまちまちに なると予想。「多くのアジア諸国は非関税障壁を備えており、米 国がこの件で貿易における対等な関係を目指すなら、アジアから の輸出は競争力を失うだろう。通貨は下方圧力を受けることにな る」と述べた。 同時に、米国は自国の貿易収支が赤字になっていることで、 一部のアジア当局に外為市場加入を消極的にする可能性があるこ とに注意を向けさせようとしていると指摘。「これは、大半のア ジア諸国が貿易黒字を計上していることに対する警告から来てい る。アジアの中銀も、米国から為替操作国に指定されないよう、 介入を控える見通しが強いことを意味する」と述べた。 韓国の柳一鎬(ユ・イルホ)企画財政相は24日、米国が従 来の基準を変更した場合、韓国が為替操作国に指定される可能性 は排除できないとの認識を示していた。 四半期ベースでは、ウォンは約8%上昇。2009年第3・ 四半期以来の大幅上昇となる見込み。 台湾ドルは約6.4%上昇。08年第1・四半期以来の大幅 上昇。 0550GMT(日本時間午後2時50分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0550 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.87 111.94 +0.06 Sing dlr 1.3975 1.3983 +0.06 Taiwan dlr 30.353 30.315 -0.13 Korean won 1118.10 1117.20 -0.08 Baht 34.43 34.42 -0.03 Peso 50.230 50.200 -0.06 Rupiah 13323 13313 -0.08 Rupee 64.84 64.92 +0.12 Ringgit 4.4240 4.4190 -0.11 Yuan 6.8973 6.8886 -0.13 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.87 117.07 +4.65 Sing dlr 1.3975 1.4490 +3.69 Taiwan dlr 30.353 32.279 +6.35 Korean won 1118.10 1207.70 +8.01 Baht 34.43 35.80 +3.99 Peso 50.23 49.72 -1.02 Rupiah 13323 13470 +1.10 Rupee 64.84 67.92 +4.75 Ringgit 4.4240 4.4845 +1.37 Yuan 6.8973 6.9467 +0.72