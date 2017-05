UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝上昇、韓国ウォンの上げ目立つ　

(内容を追加しました) [3日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、全般的に上昇している。貿易統計を 好感して韓国ウォンが買われているほか、インドルピーとタイバーツは共に2015年以 来の高値をつけた。 韓国ウォンはドルに対して0.5%上昇。韓国の3月輸出は予想以上に拡大した。 タイバーツは約20カ月ぶり高値となる34.285バーツ近辺に上昇。 インドルピーは、国内市場での外国人投資家の買いで、一時64.765ル ピーと、2015年10月以来の高値をつけた。インド株式市場の主要株価指数 も最高値を更新した。 インド中銀は31日、国債および州の開発関連融資における海外投資家の投資上限を 引き上げると発表した。 0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0455 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.35 111.40 +0.04 Sing dlr 1.3959 1.3968 +0.06 Taiwan dlr 30.336 30.336 +0.00 Korean won 1113.10 1118.40 +0.48 Baht 34.30 34.35 +0.13 Peso 50.140 50.160 +0.04 Rupiah 13318 13323 +0.04 Rupee 64.78 64.86 +0.12 Ringgit 4.4240 4.4240 +0.00 Yuan 6.8835 6.8835 -0.00 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.35 117.07 +5.14 Sing dlr 1.3959 1.4490 +3.80 Taiwan dlr 30.336 32.279 +6.40 Korean won 1113.10 1207.70 +8.50 Baht 34.30 35.80 +4.37 Peso 50.14 49.72 -0.84 Rupiah 13318 13470 +1.14 Rupee 64.78 67.92 +4.86 Ringgit 4.4240 4.4845 +1.37 Yuan 6.8835 6.9467 +0.92