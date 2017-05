UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝小幅下落、米中首脳会談控え警戒

(内容を追加しました) [シンガポール 4日 ロイター] - アジア新興国通貨は小幅下 落。米中首脳会談を週内に控え、リスク資産に対する警戒感が高まった 。 韓国ウォンは0.2%安。北朝鮮問題を巡る米中首脳の 発言に注目が集まっている。 タイバーツも0.2%安、マレーシアリンギは0. 1%安。 三井住友銀行(シンガポール)のエコノミスト、鈴木浩史氏は、米 中関係が悪化し、アジア経済にマイナスの影響が及ぶリスクがあるとの 見方を示した。 一方、メイバンクの為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン 氏は、米中首脳会談前にアジア通貨が小幅上昇する可能性があると指摘 する。 首脳会談で通商・通貨問題を巡る緊張が再び高まり、米国に為替操 作国と認定される可能性のある対米貿易黒字国の通貨に対しドルが売ら れる可能性があるとしている。 同氏はドルが人民元、ウォン、台湾ドルに対して 売り圧力にさらされることが考えられると述べた。 0418GMT(日本時間午後1時18分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.45 110.89 +0.39 Sing dlr 1.3963 1.3969 +0.04 Taiwan dlr 30.336 30.336 +0.00 Korean won 1117.90 1115.30 -0.23 Baht 34.42 34.35 -0.19 Peso 50.145 50.120 -0.05 Rupiah 13324 13320 -0.03 Rupee 65.02 65.03 +0.02 Ringgit 4.4300 4.4260 -0.09 Yuan 6.8835 6.8835 -0.00 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.45 117.07 +5.99 Sing dlr 1.3963 1.4490 +3.77 Taiwan dlr 30.336 32.279 +6.40 Korean won 1117.90 1207.70 +8.03 Baht 34.42 35.80 +4.03 Peso 50.15 49.72 -0.85 Rupiah 13324 13470 +1.10 Rupee 65.02 67.92 +4.46 Ringgit 4.4300 4.4845 +1.23 Yuan 6.8835 6.9467 +0.92