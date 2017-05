UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回りが一時低下、トランプ政権の政策実行力を不安視

(レートを更新しました) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 99*30.00 3.0031% ) 前営業日終値 100*10.00 2.9840% 10年債(指標銘柄 17時01分 99*00.00 2.3641% ) 前営業日終値 99*04.00 2.3500% 5年債(指標銘柄) 17時02分 99*29.50 1.8915% 前営業日終値 99*31.75 1.8770% 2年債(指標銘柄) 16時50分 99*31.50 1.2580% 前営業日終値 100*00.50 1.2420% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 151*21.00 151*24.00 Tノート先物6月限 125*01.00 125*01.00 米金融・債券市場では、トランプ政権の政策実行力をめぐる不安から10年債が一時 的に買われ、利回りは2.314%と2月24日以来約5週間ぶりの水準に低下した。た だその後は利食い売りなどに押され、前日比でほぼ横ばいとなった。 アナリストらは、トランプ大統領が最近、医療保険制度改革(オバマケア)見直し法 案の撤回を余儀なくされたことから、税制改革など他の公約も実現できない恐れがあると 指摘。保守派のニール・ゴーサッチ氏の連邦最高裁判事指名をめぐる議会の動きも不安材 料だとした。 5年、7年債の利回りも約5週間ぶりの水準に低下した。 レイモンド・ジェームズの市場ストラテジストは「政治が多くの不安を巻き起こして いることは間違いない。共和党内の分断がここに来て明白になっている」と述べた。 市場では、10年債利回りが主要な抵抗水準となる2.31%に近づくと、ロングポ ジションの解消やショートポジションの復活の動きがみられたという。また米国債への買 いの動きは行き過ぎで、売り圧力を引き起こしているとの声も聞かれた。 終盤の取引で、10年債は1/32安。利回りは2.355%。30年 債は7/32安。利回りは前日の2.984%から2.995%に上昇した 。2年債利回りは1.254%。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 33.75 -1.50 U.S. 3-year dollar swap spread 29.50 -1.50 U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -1.75 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -39.00 -0.50