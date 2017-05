UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝やや軟調、米中首脳会談に注目

(情報を更新しました) [シンガポール 5日 ロイター] - アジア新興国通貨はやや軟調。米中首脳会談 を控え、両国間の貿易関係の緊張が浮き彫りになる可能性に短期的な注目が集まっている 。 韓国ウォンは0.3%安。台湾ドルとインドルピーはと もに約0.2%安。 タイバーツは0.4%下落。3日に付けた20カ月ぶり高値の34.285 バーツ近辺から押し戻されている。 市場筋によると、投資家の間ではタイ中央銀行がバーツの上昇を抑制するため追加措 置を打ち出す可能性があるとの懸念があり、買い持ちを縮小する動きが出ている。 その他の大方の通貨は米中首脳会談を控え、小動き。 SMBC日興証券のシニアエコノミスト、平山広太氏は、友好的な首脳会談となって 米国が中国に対して何らかの貿易措置を取るリスクが差し当たり低下した場合、アジア通 貨にとってプラスの材料になると指摘した。 インドネシアルピアはほぼ変わらずの1ドル=1万3323ルピア。 同国の債券市場には大量の海外資金が流入しているものの、ルピアの上昇は1万33 00ルピア近辺で失速しており、2月以降はおおむね1万3300─1万3400ルピア のレンジで推移している。 0451GMT(日本時間午後1時51分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.64 110.75 +0.10 Sing dlr 1.3983 1.3984 +0.01 Taiwan dlr 30.403 30.336 -0.22 Korean won 1125.40 1121.90 -0.31 Baht 34.53 34.41 -0.35 Peso 50.165 50.175 +0.02 Rupiah 13323 13327 +0.03 Rupee 65.13 65.03 -0.15 Ringgit 4.4285 4.4300 +0.03 Yuan 6.8866 6.8835 -0.05 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.64 117.07 +5.81 Sing dlr 1.3983 1.4490 +3.63 Taiwan dlr 30.403 32.279 +6.17 Korean won 1125.40 1207.70 +7.31 Baht 34.53 35.80 +3.69 Peso 50.17 49.72 -0.89 Rupiah 13323 13470 +1.10 Rupee 65.13 67.92 +4.29 Ringgit 4.4285 4.4845 +1.26 Yuan 6.8866 6.9467 +0.87