UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝軟調、米中首脳会談控え警戒感

(内容を追加しました) [6日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半が下落した。米中首脳会談を前に 、両国間の通商摩擦が激化する可能性があるとの警戒感が広がっている。 韓国ウォンの下げが目立ち、ドルに対して0.8%下落した。 台湾ドルは0.6%、インドルピーは0.2%、それぞれ下げた。 ユナイテッド・オーバーシーズ銀行の為替ストラテジスト、ピーター・チア氏は、ト ランプ米大統領と中国の習近平国家主席の会談を前に、投資家はポジションを縮小してい るとの見方を示した。 地政学的なリスクの高まりを背景に、韓国ウォンは米ドルに対して一時、1134. 1ウォンと、3週間ぶり安値をつけた。 0632GMT(日本時間午後3時32分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0632 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.50 110.70 +0.18 Sing dlr 1.4016 1.4010 -0.04 Taiwan dlr 30.548 30.381 -0.55 Korean won 1133.00 1124.40 -0.76 Baht 34.53 34.52 -0.03 Peso 50.170 50.150 -0.04 Rupiah 13332 13320 -0.09 Rupee 65.00 64.88 -0.17 Ringgit 4.4340 4.4295 -0.10 Yuan 6.8982 6.8975 -0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.50 117.07 +5.95 Sing dlr 1.4016 1.4490 +3.38 Taiwan dlr 30.548 32.279 +5.67 Korean won 1133.00 1207.70 +6.59 Baht 34.53 35.80 +3.69 Peso 50.17 49.72 -0.90 Rupiah 13332 13470 +1.04 Rupee 65.00 67.92 +4.50 Ringgit 4.4340 4.4845 +1.14 Yuan 6.8982 6.9467 +0.70