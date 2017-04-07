UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（7日）＝4本、172億9197万円

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(設定額を追加しました) ファンド 米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘ 名 ッジなし）＜愛称：ＵＳポリシー＞ 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限 各１０００億円 額 設定額 為替ヘッジあり４億２２８２万円／為替ヘッジなし１２億１ ８９１万円 販売会社 エイチ・エス証券、新大垣証券、楽天証券、三菱ＵＦＪモル ガン・スタンレー証券 ファンド ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ａコース（ 名 為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） 運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 設定上限 各１０００億円 額 設定額 為替ヘッジあり２７億６９２３万円／為替ヘッジなし１２８ 億８１０１万円 販売会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
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