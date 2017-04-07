［東京 ７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 07 April, 2017
●海外● ◇イベント 09:00 カーニー英中銀総裁がトムソン・ロイターと会見 16:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で講演 ノルウェーのソルベルグ首相が中国訪問（１１日まで） ユーロ圏財務相会合（マルタ） 米中首脳会議
Saturday, 08 April, 2017
1100 日ＡＳＥＡＮ特別経済大臣共同記者会見（帝国ホテル大阪）
Monday, 10 April, 2017
All Day 日銀支店長会議
0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（３月中：指定報告機関ベース）
1500 Ｊフロント リテイリング １７年２月期本決算
1530 経団連会長会見
●海外● ◇イベント 02:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（豪メルボルン） 17:00 米財務省３年債入札 Ｇ７外相会合（伊ルッカ、１１日まで） ジョンソン英外相がロシアのラブロフ外相と会談（モスクワ）
Tuesday, 11 April, 2017
1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等
1030 日本：１０年物価連動国債の入札発行
1030 日本：５年利付国債（４月債）の発行予定額等
1245 日本：１０年物価連動国債の入札結果
1330 経済同友会代表幹事会見
1500 日本：３月日本工作機械受注
1500 ユニー・ファミリーマートホールディングス １７年２月期決算
1515 日本：１０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 17:45 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 ティラーソン米国務長官がロシア訪問（１２日まで） 中国の張高麗副首相がエストニア、スロベニア、アルバニア、ロシア、カザフスタン訪問（１９日まで） 北朝鮮最高人民会議
Wednesday, 12 April, 2017
0850 ３月貸出・預金動向（日銀）
0850 ３月企業物価指数（日銀）
1400 日本商工会議所会頭会見
1500 ローソン １７年２月期決算
1500 イオン １７年２月期本決算
●海外● ◇イベント 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 ブラジル：中銀金利発表 17:00 米財務省３０年債入札
Thursday, 13 April, 2017
0850 ３月マネーストック（日銀）
0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1000 日本：ＡＤＢＩ主催セミナー：アジア金融危機２０年を経て
1020 日本：国庫短期証券の入札発行
1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等
1030 日本：２０年利付国債（４月債）の発行予定額等
1030 日本：３０年利付国債の入札発行
1235 日本：国庫短期証券の入札結果
1245 日本：３０年利付国債の入札結果
1400 日本：３月投信概況
1500 ファーストリテイリング ９―２月期決算
1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 00:00 シンガポール金融管理局（ＭＡＳ）が金融政策決定を発表 01:00 韓国：中銀金利発表 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件
Friday, 14 April, 2017
●海外● ◇イベント 米財務省が為替報告書を公表
◇休場 米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル（以上、グッドフライデー）
Sunday, 16 April, 2017
トルコで憲法改正の是非を問う国民投票
Monday, 17 April, 2017
1300 日本：３月マンション発売（不動産経研）
●海外● ◇休場 英、独、仏、香港、豪、ニュージーランド（イースターマンデー）
Tuesday, 18 April, 2017
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 日米経済対話初会合（東京）
◇決算予定 Ｊ＆Ｊ、バンク・オブ・アメリカ
Wednesday, 19 April, 2017
●海外● ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告
◇決算予定 ＵＳバンコープ
Thursday, 20 April, 2017
●海外● ◇イベント 10:00 インドネシア：中銀金利発表 15:00 米財務省２年・変動利付２年・５年・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札
◇決算予定 ビザ、フィリップ・モリス・インターナショナル
Friday, 21 April, 2017
●海外● ◇イベント ＩＭＦ・世銀春季総会（２３日まで）
◇決算予定 ＧＥ
◇休場 ブラジル（チラデンテスの日）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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