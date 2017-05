UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝軟調、米シリア攻撃で安全資産に買い

(内容を追加しました) [シンガポール 7日 ロイター] - アジア新興国通貨は、一部の通貨がドルに対 して売られている。米国のシリア攻撃を受けて、投資家が安全資産買いに動いていること が背景。 韓国ウォンは一時1140.0ウォンと、約3週間ぶり安値をつけた。そ の後持ち直し、直近では約0.1%安の1133.80ウォン。 台湾ドルは3週間ぶり安値の30.700台湾ドルをつけた。直近では、0 .2%安の30.627台湾ドル。 他の通貨はほぼ横ばい。一方インドルピーはドルに対して、約20カ月ぶり 高値をつけた。 インド中銀は前日、予想通りレポレートを6.25%に据え置いた。一方、リバース レポレートを5.75%から6.00%に引き上げ、市場を驚かせた。過剰流動性の吸収 を図るための措置とみられるが、中銀がインフレ高進を一段と警戒していることが示され た。 ルピーはドルに対して64.32ルピーと、2015年8月以来の高値をつ けた。 0508GMT(日本時間午後2時8分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0508 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.52 110.80 +0.25 Sing dlr 1.4018 1.4021 +0.02 Taiwan dlr 30.627 30.560 -0.22 Korean won 1133.80 1133.20 -0.05 Baht 34.61 34.52 -0.25 Peso 50.180 50.175 -0.01 Rupiah 13330 13333 +0.02 Rupee 64.41 64.52 +0.18 Ringgit 4.4350 4.4350 -0.00 Yuan 6.8996 6.8980 -0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.52 117.07 +5.93 Sing dlr 1.4018 1.4490 +3.37 Taiwan dlr 30.627 32.279 +5.39 Korean won 1133.80 1207.70 +6.52 Baht 34.61 35.80 +3.46 Peso 50.18 49.72 -0.92 Rupiah 13330 13470 +1.05 Rupee 64.41 67.92 +5.46 Ringgit 4.4350 4.4845 +1.12 Yuan 6.8996 6.9467 +0.68