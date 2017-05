UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、「低金利政策好む」とのトランプ氏発言受け

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 102*06.00 2.8900% 前営業日終値 101*12.50 2.9300% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.50 2.2445% 前営業日終値 99*13.63 2.3150% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*15.25 1.7742% 前営業日終値 100*06.50 1.8320% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*03.00 1.2015% 前営業日終値 100*01.00 1.2340% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 153*00.00 152*31.00 月限 Tノート先物6 125*15.00 125*15.50 月限 米金融・債券市場では、取引終盤になりトランプ米大統領が低金利政策を好むと発言 したことが伝わり、国債利回りが低下した。 トランプ大統領は米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)のインタビューに 対し「低金利政策を好んでいる」とし、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長も尊敬 していると語った。 コロンビア・スレッドニードル(ミネアポリス)のシニア・ポートフォリオ・マネジ ャー、ジーン・タヌッツォ氏は「トランプ氏の発言を受け国債価格はやや上向いた」と指 摘。ただ「こうした発言でFRBの利上げ計画が影響を受けることはない」と述べた。 トランプ氏の発言を受け、10年債利回りは3ベーシスポイント(bp )低下の2.268%。一時は昨年11月17日以来の水準となる2.259%まで低下 した。 30年債利回りは約2bp低下の2.907%。一時は1月12日以来 の水準となる2.902%まで低下した。 トランプ氏の発言が伝わるまで国債利回りはほぼ横ばいで推移。地政学リスクの高ま りを受けた安全買いが引き続き入ったものの、今週の総額560億ドルの国債入札に関連 した売りが出たことで相殺されていた。 シリアと北朝鮮をめぐる地政学リスクが高まった状態が続くなか、30年債利回りは 一時3カ月ぶりの水準に低下。D.Aデビッドソン(シアトル)の債券部門バイスプレジ デント、アン・ハーレー氏は「地政学リスクが一段と高まったわけではないが、解消はし ていない」としている。 市場ではこのほか仏大統領選挙にも注目。極右政党・国民戦線(FN)のルペン党首 と同様に反欧州連合(EU)を掲げる急進左派のメランション氏が世論調査で追い上げを 見せていることが懸念となっている。 一方、ロシアのラブロフ外相が訪ロ中のティラーソン米国務長官との会談でシリア問 題をめぐり一定の進展が見られたと発言。米ロ間の緊張が一段と高まることがなかったこ とで市場には安堵が広がった。 このほか、中国の習近平国家主席がトランプ米大統領と電話会談を行い、朝鮮半島の 緊張は平和的手段をもって解決されるべきとの認識を示したことも好意的に受け止められ ている。 財務省が実施した120億ドルの30年債リオープン(銘柄統合)入札は軟調。応札 倍率は2.23倍と、昨年11月以来の低水準となった。 米債券市場は13日は米東部時間午後2時までの短縮取引、14日は聖金曜日の祝日 のため休場となる。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 32.00 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 25.25 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -40.75 -0.25