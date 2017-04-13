14日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 熊本地震から１年 閣議はとりやめ 1000 ランダル・ジョーンズＯＥＣＤ経済局日本・韓国課長講演（ＦＰＣＪ） 1330 ２月鉱工業生産確報（経済産業省） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月１４日（金） 12:30 米：小売売上高（商務省） Mar 12:30 米：消費者物価指数（労働省） Mar 14:00 米：企業在庫（商務省） Feb ◇休場 米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、ブラ ジル（以上、グッドフライデー）
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