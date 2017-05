UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝上昇、トランプ発言で米ドル下落

(内容を追加しました) [13日 ロイター] - アジア通貨はすべて上昇。トランプ米大統領が「ドルは強 くなり過ぎている」と発言したことを受け、米ドルが広範な通貨に対し下落し、米国債利 回りも低下した。 韓国ウォンは2日連続の上昇。台湾ドルは3日続伸で、2週間ぶりの高値 を付けた。 シンガポールドルは小幅上昇だったが、勢いは減退。シンガポール金融管理局 (中央銀行)は13日、金融政策を予想通り維持したが、ハト派的トーンがより控えめな 声明を予想していた市場の失望を誘った。 インドルピーは前日の下落から反発し、対ドルで0.6%高。 0521GMT(日本時間午後2時21分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Change on the day at 0521 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.920 109 +0.07 Sing dlr 1.394 1.3948 +0.08 Taiwan dlr 30.284 30.556 +0.90 Korean won 1126.300 1141.4 +1.34 Rupiah 13255.000 13274 +0.14 Rupee 64.285 64.68 +0.61 Ringgit 4.422 4.425 +0.08 Yuan 6.878 6.8930 +0.22 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 108.920 117.07 +7.48 Sing dlr 1.394 1.4490 +3.97 Taiwan dlr 30.284 32.279 +6.59 Korean won 1126.300 1207.70 +7.23 Rupiah 13255.000 13470 +1.62 Rupee 64.285 67.92 +5.65 Ringgit 4.422 4.4845 +1.42 Yuan 6.878 6.9467 +1.00 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。