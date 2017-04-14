［東京 １４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 14 April, 2017
●海外● ◇休場 米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル（以上、グッドフライデー）
Saturday, 15 April, 2017
●海外● 中国の貿易見本市、広州交易会（５月５日まで） 北朝鮮の故金日成（キム・イルソン）主席の生誕１５０周年
Sunday, 16 April, 2017
●海外● トルコで憲法改正の是非を問う国民投票
Monday, 17 April, 2017 1300 日本：３月マンション発売（不動産経研） 1515 黒田日銀総裁あいさつ（信託大会）
●海外● ◇決算予定 ネットフリックス、ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス
◇休場 英、独、仏、香港、豪、ニュージーランド（イースターマンデー）
Tuesday, 18 April, 2017
1020 日本：国庫短期証券の入札発行
1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等
1030 日本：５年利付国債の入札発行
1235 日本：国庫短期証券の入札結果
1245 日本：５年利付国債の入札結果
1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 日米経済対話初会合（東京）
◇決算予定 Ｊ＆Ｊ、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス 、ＩＢＭ
Wednesday, 19 April, 2017
1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1600 金融システムリポート（日銀）
●海外● ◇イベント 16:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 18:00 米地区連銀経済報告
◇決算予定 モルガン・スタンレー、クアルコム、ビザ
Thursday, 20 April, 2017
0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1020 日本：国庫短期証券の入札発行
1030 日本：２０年利付国債の入札発行
1235 日本：国庫短期証券の入札結果
1245 日本：２０年利付国債の入札結果
1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
1600 日本：３月のコンビニ売上高
●海外● ◇イベント 10:00 インドネシア：中銀金利発表 15:00 米財務省２年・変動利付２年・５年・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札
◇決算予定 ビザ、ベライゾン
Friday, 21 April, 2017
0850 ４月主要銀行貸出アンケート調査（日銀）
1030 日本：２年利付国債（５月債）の発行予定額等
1600 金融システムリポート別冊「マクロストレステストについて」（日銀）
●海外● ◇イベント 13:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 ＩＭＦ・世銀春季総会（２３日まで）
◇決算予定 ＧＥ
◇休場 ブラジル（チラデンテスの日）
Sunday, 23 April, 2017
フランス大統領選第１回投票
Monday, 24 April, 2017
1400 日本：３月のスーパー売上高
●海外●
◇決算予定 アルコア、ツイッター
Tuesday, 25 April, 2017
0850 ３月企業向けサービス価格指数（日銀）
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札
◇休場 オーストラリア、ニュージーランド（アンザックデー）
Wednesday, 26 April, 2017
All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目
●海外● ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付２年・５年債入札
◇決算予定 ダイムラー
Thursday, 27 April, 2017
All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目
●海外● ◇イベント 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr 12:30 ＥＣＢ記者会見 17:00 米財務省７年債入札
Friday, 28 April, 2017
1400 ４月経済・物価情勢の展望の全文（日銀）
●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
here?
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文
ＥＣＢ政策正常化のハードル
欧州中銀（ＥＣＢ）が来年後半に量的緩和を停止できたとしても、政策金利引き上げには不透明性が残ると野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文