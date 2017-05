UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、株高で安全資産需要後退

(レートを更新します。) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 101*27.50 2.9062% ) 前営業日終 102*10.50 2.8830% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 100*00.50 2.2481% ) 前営業日終 100*06.00 2.2280% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*15.25 1.7739% 前営業日終 100*17.50 1.7590% 値 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*03.00 1.2011% 前営業日終 100*03.00 1.2010% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 153*15.00 154*00.00 限 Tノート先物6月 125*29.00 126*02.50 限 米金融・債券市場は、株高に伴って安全資産とされる債券への需要が後退し、国債利 回りが上昇した。 投資家の関心が第1・四半期決算に向かう中、米国株式市場は4営業日ぶりに反発す る勢いだ。 連邦準備理事会(FRB)の銀行監督を担う副議長に、ブッシュ(子)元政権下の財 務省で国内金融担当の次官を務めたランダル・クォールズ氏が指名される見通しと、ウォ ールストリート・ジャーナル(WSJ)やブルームバーグ・ニュースなどが伝えた。同氏 が指名されれば、銀行部門に追い風となる可能性を指摘する声も聞かれた。 終盤の取引で、10年債価格が7/32安。利回りは2.252%とな った。ムニューシン財務長官が年内の税制改革見通しを示したと、フィナンシャル・タイ ムズ(FT)紙が伝えるなどしたことを受け、債券価格は下げを拡大した。 オーバーナイトの時間帯には利回りは2.198%と、昨年11月17日以来の低水 準をつける場面があった。北朝鮮を巡る緊張激化に伴い、リスク選好が後退した。 5年債と30年債の利回り格差は115ベーシスポイント(bp)と 、13日終盤の112bpから拡大した。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏によると、財務省が先週末、超長期債導入見通しに関する意見をディー ラーらに求めたことを受け、長期債がアンダーパフォームした。 14日に公表された米小売売上高、消費者物価指標が弱い内容で、年内さらに2回の 米利上げ観測が後退した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 32.50 (-120.75) U.S. 3-year dollar swap spread 26.25 (-140.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 (-176.50) U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 (-223.75) U.S. 30-year dollar swap spread -41.75 (-289.50)