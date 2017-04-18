19日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1430 日証協会長会見 1600 金融システムリポート（日銀） 1600 ３月訪日外国人客数（日本政府観光局） 1600 １─３月訪日外国人消費動向調査（観光庁） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １９日（水） 09:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Feb 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Mar 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e ◇イベント 16:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 18:00 米地区連銀経済報告 22:30 麻生財務相がコロンビア大学のイベントで講演 上海国際自動車ショー（２８日まで） ◇決算予定 モルガン・スタンレー、クアルコム、ビザ
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