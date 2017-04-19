20日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月２０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日豪外務・防衛担当閣僚会合（２プラス２） 日豪外務相会談 0800 ４月ロイター短観 0850 ３月貿易統計（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1400 ３月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 日商会頭会見 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 ３月のコンビニ売上高 1720 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 追加上場 ファインシンター が名証２部に（既上場は東証２部） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２０日（木） 22:45 ＮＺ：ＣＰＩ Q1 06:00 独：生産者物価指数（連邦統計庁） Mar 12:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Apr 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Mar ◇イベント 10:00 インドネシア：中銀金利発表 13:30 ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見 15:00 米財務省２年・変動利付２年・５年・７年債入札条件 15:30 カーニー英中銀総裁がＩＩＦのイベントで講演 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 12:00 パウエル米ＦＲＢ理事がパネル討論に参加 "Capital Markets, Growth & the Economy of Tomorro w," ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、２１日まで）