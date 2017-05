UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝ルピア下落、ジャカルタ州知事選で

(情報を更新しました) [20日 ロイター] - アジア通貨市場ではイン ドネシアルピアが0.26%安。19日に投開票 されたジャカルタ州知事選挙で、諸外国に友好的とみら れた現職バスキ・チャハヤ・プルナマ氏の敗北が確実と なったことを嫌気した。 他のアジア通貨も大半が下落。フランス大統領選を 控えた警戒感から売りが出たほか、軟調な米経済指標や 北朝鮮情勢を巡る不透明感も重しとなった。 マレーシアリンギは0.02%安。 一方、タイバーツは小幅上昇。タイ中銀は 19日、バーツの過剰な変動に対し措置を講じる用意が あると表明した。 0426GMT(日本時間午後1時26分)現在の アジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。 ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.960 108.85 -0.10 Sing dlr 1.398 1.3983 +0.05 Taiwan dlr 30.423 30.418 -0.02 Korean won 1141.400 1140.2 -0.11 Baht 34.370 34.38 +0.03 Peso 49.835 49.725 -0.22 Rupiah 13330.000 13295 -0.26 Rupee 64.660 64.58 -0.13 Ringgit 4.400 4.3985 -0.02 Yuan 6.887 6.8880 +0.02 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 108.960 117.07 +7.44 Sing dlr 1.398 1.4490 +3.68 Taiwan dlr 30.423 32.279 +6.10 Korean won 1141.400 1207.70 +5.81 Baht 34.370 35.80 +4.16 Peso 49.835 49.72 -0.23 Rupiah 13330.000 13470 +1.05 Rupee 64.660 67.92 +5.04 Ringgit 4.400 4.4845 +1.93 Yuan 6.887 6.9467 +0.87 EM ASIA FX-Rupiah slips on Jakarta election result ; other Asian currencies lower ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)