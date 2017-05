UPDATE 1-米金融・債券市場＝株高受け利回り上昇、仏大統領選に注目

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 102*10.00 2.8837% 前営業日終値 102*24.50 2.8610% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*04.00 2.2356% 前営業日終値 100*13.50 2.2020% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*16.25 1.7672% 前営業日終値 100*22.00 1.7290% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*03.50 1.1928% 前営業日終値 100*04.75 1.1730% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 154*05.00 154*24.00 Tノート先物6月限 125*30.50 126*09.00 米金融・債券市場では、リスク選好度の高まりから株価が上昇したことで国債利回り が上昇した。23日に行われる仏大統領選挙の第1回投票に注目が集まっていることも利 回り上昇につながっている。 今週は主だった米経済指標の発表がないため、市場の関心は仏大統領選のほか、北朝 鮮情勢、トランプ米政権の税制・財政改革の実施時期を巡る新たな動きなどに向けられて いる。 終盤の取引で10年債利回りは2.25%。同利回りはオーバーナイト の取引でテクニカルな抵抗線となる2.19%を試したが、この日の取引でこの水準近辺 に長くとどまることはなかった。ジェフェリーズのエコノミスト、トーマス・シモンズ氏 は「2.19%という水準は選挙後の売りの約半分に当たる。このために非常に強い抵抗 線となっている」としている。 この日はまた、株価上昇を受け安全資産とされる国債の需要が低下したことも利回り 上昇の要因となった。 軟調な経済指標を反映し米連邦準備理事会(FRB)が年内はあと2回利上げを実施 するとの観測が後退したことを受け、国債価格はここ数週間ほど上昇傾向にあった。 ダラス地区連銀のカプラン総裁はこの日、今年あと2回の利上げは「依然として良い 基本シナリオ」だが、FRBは景気動向を見極めながら柔軟に対応する余地があるとの考 えを示している。 米財務省がこの日に実施した160億ドルの5年物インフレ連動債入札は堅調な需要 を集めた。来週は総額880億ドルの2年債、5年債、7年債入札が実施される。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 33.50 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 26.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (+1.75) U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -42.50 (+1.50) (い)