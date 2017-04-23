24日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月２４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1300 鉄連会長会見 1400 ３月のスーパー売上高 1400 ２月景気動向指数改定値（内閣府） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２４日（月） 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Apr 12:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Mar 14:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Apr ◇決算予定 アルコア