UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（21日）＝3本、331億4406万円

(設定額を追加しました) ファンド名 ＹＭアセット・優良米国株ファンド＜愛称：トリプル維新（プレミア合衆 国）＞ 運用会社 ワイエムアセットマネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ６億５７２２万円 販売会社 山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行、ワイエム証券 ファンド名 ダイワ・グローバルＩｏＴ関連株ファンド ―ＡＩ新時代―（為替ヘッジ あり）／ （為替ヘッジなし） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 各１０５０億円かつ合計で１０５０億円 設定額 （為替ヘッジあり）１２３億８３２２万円／（為替ヘッジなし）２０１億 ０３６１万円 販売会社 大和証券