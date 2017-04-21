海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 21 April, 2017 ●海外● ◇イベント 13:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） ＩＭＦ・世銀春季総会（２３日まで） ◇決算予定 ＧＥ ◇休場 ブラジル（チラデンテスの日） Saturday, 22 April, 2017 ●海外分● ◇イベント 14:00 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議 17:45 ラガルドＩＭＦ専務理事が講演 Sunday, 23 April, 2017 フランス大統領選第１回投票 Monday, 24 April, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 (日本語サービス) 1300 鉄連会長会見 1400 日本：３月のスーパー売上高 (日本語サービス) ●海外● ◇イベント 15:30と19:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合で質疑応答に参加 ◇決算予定 アルコア、ツイッター Tuesday, 25 April, 2017 0850 ３月企業向けサービス価格指数（日銀） (日本語サービス) 1030 日本：流動性供給入札 (日本語サービス) 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 (日本語サービス) 1245 日本：流動性供給入札結果 (日本語サービス) 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 (日本語サービス) ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 ◇休場 オーストラリア、ニュージーランド（アンザックデー） Wednesday, 26 April, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) ●海外● ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付２年・５年債入札 ◇決算予定 ダイムラー、Ｐ＆Ｇ Thursday, 27 April, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） (日本語サービス) 1000 財務局長会議（金融庁） ●海外● ◇イベント 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr 12:30 ＥＣＢ記者会見 17:00 米財務省７年債入札 18:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 アマゾン、アルファベット、マイクロソフト、スターバックス Friday, 28 April, 2017 1030 日本：２年利付国債の入札発行 (日本語サービス) 1245 日本：２年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1400 ４月経済・物価情勢の展望の全文（日銀） (日本語サービス) 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 (日本語サービス) 1530 日本取引所グループ 清田CEO 定例会見 ●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 18:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 Monday, 1 May, 2017 ◇休場 英、独、仏（以上、メーデー） 中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、ブラジル（以上、レーバーデー） インド（マハラシュトラの日） Tuesday, 02 May, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１５・１６日分） (日本語サービス) 0850 ４月マネタリーベース（日銀） (日本語サービス) ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 米連邦公開市場委員会（３日まで） Wednesday, 3 May, 2017 ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） ◇休場 香港、韓国（釈迦生誕日） Thursday, 4 May, 2017 ●海外● ◇イベント 03:10 ロウ豪中銀総裁が講演 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 16:30 ドラギＥＣＢ総裁が式典であいさつ アジア開発銀行年次総会（横浜、７日まで） Friday, 5 May, 2017 ●海外● ◇イベント 15:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 17:30 エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁、ブラード・セントル イス地区連銀総裁が討論会に参加 ◇休場 タイ（国王即位日）、韓国（こどもの日） ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here