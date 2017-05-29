訂正-30日の国内・海外経済指標と行事予定

(29日と30日の海外指標等の予定を以下の内容に訂正します。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0830 ４月家計調査（総務省） 0830 ４月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 ４月失業率（総務省） 0850 ４月商業動態統計（経済産業省） 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 ３０年利付国債（６月債）の発行予定額等 1245 ２年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 1700 鉄連会長会見 ●海外指標など ２９日（月） ◇イベント 01:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シンガポール） ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会に出席 ◇休場 米国（メモリアルデー）、英国（バンクホリデー）、中国（端午節）、台湾（特別休業日） ３０日（火） 01:30 豪：住宅着工許可件数 Apr 05:30 仏：ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） Q1 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Apr 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Apr 09:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） May 12:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） May 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Apr 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Mar 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） May 14:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 May ◇イベント 17:00 ブレイナードＦＲＢ理事、経済と金融政策について講演 （ＮＹビジネスエコノミクス協会） ◇休場 中国、香港、台湾（端午節）