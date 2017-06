UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝軟調、北朝鮮ミサイル発射の影響は限定的

(内容を更新しました) [29日 ロイター] - アジア通貨は軟調。米国の第1・四半期国内総生産(GDP)改定値が上方 改定され、全般的に米ドルが上昇した流れを引き継いだ。市場は北朝鮮による弾道ミサイル発射に大きな反 応は見せず、主要な金融市場が休場となる中、薄商いとなった。 米商務省が26日発表した第1・四半期GDP改定値は年率換算で前期比1.2%増となった。速報値 の0.7%増から上方改定された。 シンガポールドルが約0.2%安。先週末に発表された4月のシンガポール鉱工業生産(製造 業生産)が前年比6.7%増加したことを受け、26日に約0.4%上昇していた。 タイバーツは一時0.27%安。約3週間ぶりの下落率となった。26日には約0.6%値を 上げていた。 半面、韓国ウォンは一時0.2%高。国内株式市場への資金流入を背景に先週は約0.6% 値を上げた。アナリストによると、月末に伴うドル売りも小幅ながらウォンを押し上げている。 スコシアバンクの為替ストラテジスト、ガオ・チー氏は「北朝鮮のミサイル発射による影響はかなり限 定的だった」と述べた。 上海外国為替市場、台湾金融市場はともに祝日のため休場。 0553GMT(日本時間午後2時53分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Change on the day at 0553 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.300 111.31 +0.01 Sing dlr 1.384 1.3815 -0.21 Korean won 1120.400 1120.7 +0.03 Baht 34.083 34.018 -0.19 Peso 49.770 49.75 -0.04 Rupiah 13313.000 13294 -0.14 Rupee 64.570 64.44 -0.20 Ringgit 4.267 4.267 +0.00 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.300 117.07 +5.18 Sing dlr 1.384 1.4490 +4.67 Korean won 1120.400 1207.70 +7.79 Baht 34.083 35.80 +5.04 Peso 49.770 49.72 -0.10 Rupiah 13313.000 13470 +1.18 Rupee 64.570 67.92 +5.19 Ringgit 4.267 4.4845 +5.10 (