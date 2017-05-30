31日の国内・海外経済指標と行事予定

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(5月31日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ４月鉱工業生産速報（経済産業省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1230 ５月ロイター国際分散投資戦略調査 1400 ４月住宅着工・建設受注（国土交通省） 1400 経団連定時総会 1430 日証協会長会見 1630 経団連会長会見 1900 ５月外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ●海外指標など ５月３１日（水） 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） May 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） May 06:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Apr 08:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） May 08:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Apr 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） May 09:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Apr 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:00 インド：ＧＤＰ Q4 12:30 カナダ：ＧＤＰ Q1 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 May 14:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Apr ◇イベント 12:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 18:00 米地区連銀経済報告 ブラジル：中銀金利発表 ◇決算予定 AMC Hewlett Packard Enterprise Co
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