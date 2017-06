31日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月31日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 4月鉱工業生産速報(経済産業省) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1230 5月ロイター国際分散投資戦略調査 1400 4月住宅着工・建設受注(国土交通省) 1400 経団連定時総会 1430 日証協会長会見 1630 経団連会長会見 1900 5月外国為替平衡操作の実施状況(財務省) ●海外指標など 5月31日(水) 01:00 中国:製造業PMI(国家統計局) May 01:00 中国:非製造業PMI(国家統計局) May 06:00 独:小売売上高(連邦統計庁) Apr 08:00 独:雇用統計(連邦雇用庁) May 08:30 英:住宅ローン承認件数(中銀) Apr 09:00 ユーロ圏:消費者物価指数速報値(統計局) May 09:00 ユーロ圏:失業率(統計局) Apr 11:00 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 12:00 インド:GDP Q4 12:30 カナダ:GDP Q1 13:45 米:シカゴ地区購買部協会景気指数 May 14:00 米:中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Apr ◇イベント 12:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 18:00 米地区連銀経済報告 ブラジル:中銀金利発表 ◇決算予定 AMC Hewlett Packard Enterprise Co