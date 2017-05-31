1日の国内・海外経済指標と行事予定

(6月1日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １－３月法人企業統計（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 原田日銀審議委員講演（岐阜市） 1030 ５年利付国債（６月債）の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1400 原田日銀審議委員会見（岐阜市） 1400 ５月新車販売・軽自動車販売 1515 １０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など ６月１日（木） 01:30 豪：設備投資 Q1 01:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Apr 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） May 07:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 May 07:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 May 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 May 08:00 イタリア：ＧＤＰ改定値 Q1 08:30 英：製造業ＰＭＩ May 12:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） May 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） May 14:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） May 14:00 米建設支出（商務省） Apr 米：自動車販売台数 May ◇イベント 00:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が韓国中銀の会議で講演（ソウル） 12:00 パウエル米ＦＲＢ理事、「金融政策正常化への考察」で講演 ◇休場 インドネシア