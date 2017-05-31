UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝6本、43億3447万円

(設定額を追加しました) ファンド名 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型）／（為替ヘッジあり／年２ 回決算型） （為替ヘッジなし／毎月決算型）／（為替ヘッジなし／年２ 回決算型） 運用会社 アムンディ・ジャパン 設定上限額 各５００億円 設定額 （為替ヘッジあり／毎月決算型）４億０７７６万円／（為替 ヘッジあり／年２回決算型）３億５１３６万円 （為替ヘッジなし／毎月決算型）４億７９１３万円／（為替 ヘッジなし／年２回決算型）３億３２４７万円 分類 追加型／内外／債券 手数料 上限２．１６％（税込み） 信託報酬 純資産総額に対して年率１．２０９６％（税込み）他 販売会社 りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 ファンド名 ＬＭ・米国連続増配株ファンド（年２回決算型）／（３カ月 決算型） 運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 設定上限額 各５００億円 設定額 （年２回決算型）１９億３１３１万円／（３カ月決算型）８ 億３２４２万円 分類 追加型／海外／資産複合 手数料 上限３．７８％（税込み） 信託報酬 純資産総額に対して年率１．６６３２％（税込み） 販売会社 いちよし証券