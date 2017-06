UPDATE 1-アジア通貨動向（31日）＝上昇、人民元は6カ月半ぶり高値

(情報を更新しました) [31日 ロイター] - アジア新興国通貨は31日、対ドルで上昇した。中国の5 月の製造業購買担当者景気指数(PMI)がアナリスト予想を上回ったことや、全般的な リスクオンムードの中、アジア通貨への関心が高まった。中国人民元は6カ月 半ぶりの高値圏を付けている。 休場明けの人民元は対ドルで約0.4%上昇。日中の上昇率としては4カ月超ぶりの 大きさ。人民元は4月は約0.2%下落したが、5月は1%程度のプラスとなりそうだ。 米雇用統計を控え、その他のアジア新興国通貨は狭いレンジ内の取引となっている。 マッコーリー・バンクのニザム・イドリス氏(戦略・債券・為替責任者)は「成長率 は世界的に良好で、中国のPMIも予想を上回った。リスクテークの環境だ」と述べた。 韓国ウォンは4営業日ぶりに上昇に転じ、対ドルで約0.5%高で推移し ている。輸出業者による月末のドル売りが支援しているが、経済指標待ちで狭いレンジ内 での取引になっている。ウォンは5月月間では、およそ1.5%の上昇となる見通しだ。 0643GMT(日本時間午後3時43分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.910 110.82 -0.08 Sing dlr 1.383 1.3838 +0.05 Taiwan dlr 30.088 30.122 +0.11 Korean won 1119.500 1125.1 +0.50 Baht 34.030 34.11 +0.24 Peso 49.740 49.84 +0.20 Rupiah 13315.000 13323 +0.06 Rupee 64.525 64.66 +0.20 Ringgit 4.275 4.281 +0.14 Yuan 6.825 6.8525 +0.40 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.910 117.07 +5.55 Sing dlr 1.383 1.4490 +4.76 Taiwan dlr 30.088 32.279 +7.28 Korean won 1119.500 1207.70 +7.88 Baht 34.030 35.80 +5.20 Peso 49.740 49.72 -0.04 Rupiah 13315.000 13470 +1.16 Rupee 64.525 67.92 +5.26 Ringgit 4.275 4.4845 +4.90 Yuan 6.825 6.9467 +1.78 (覧ください)