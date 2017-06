UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、米パリ協定離脱受け終盤で上げ幅縮小

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 102*23.00 2.8641% 前営業日終値 102*27.50 2.8570% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*14.00 2.2132% 前営業日終値 101*18.50 2.1980% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.00 1.7631% 前営業日終値 100*00.25 1.7480% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.00 1.2977% 前営業日終値 99*30.25 1.2780% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 153*17.00 153*26.00 Tノート先物9月限 126*06.00 126*09.50 米金融・債券市場では朝方発表されたADP全米雇用報告が好調だったことで、6月 に続き9月にも利上げが決定されるとの観測が台頭し、なかでも金利に敏感とされる短期 債利回りは一時約1週間ぶりの高水準を付けた。 ただ取引終盤になりトランプ米大統領が球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から の離脱を発表したことを受け、利回りの上げ幅は縮小した。 終盤の取引で10年債利回りは2.217%。前日終盤は2.198% だった。 5月のADP全米雇用報告では民間部門雇用者数は25万3000人増となり、市場 予想の18万5000人増を大きく上回った。 アナリストは、これを受け連邦準備理事会(FRB)が13─14日の会合で利上げ を決定するとの観測が一段と強まったほか、9月の追加利上げの可能性もやや高まった可 能性があると指摘。金利動向に敏感とされる短期債を中心に利回りが上昇し、3年債US3 YT=RRは1週間ぶりの高水準となる1.465%に、2年債は8日ぶりの高水 準となる1.314%に上昇した。 ただ2日に労働省発表の5月の雇用統計を控え警戒感が払しょくされず、利回りの上 昇は長くは続かなかった。アクション・エコノミクスの債券担当マネジング・ディレクタ ー、キム・ルパート氏は「市場はなお多くの波乱要因をはらんでいる」としている。 5月の雇用統計では非農業部門雇用者数の18万5000人増が予想されている。M UFG証券(ニューヨーク)の金利戦略部門責任者、ジョン・ハーマン氏は「ADP統計 が例え6万人減だったとしても、雇用増はおよそ18万人となる計算で、これはFRBが 6月会合で利上げを決定するとの観測に完全に一致する」とし、「こうしたことは米経済 が見せている進展と矛盾はない」とし、9月会合での利上げも視野に入ってくると見方を 示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -6.00 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -44.25 0.00 (い)