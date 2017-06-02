海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 02 June, 2017 ●海外分● ◇イベント 16:45 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁、経済見通しなどについて講演 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁、昼食会での質疑応答 ◇決算予定 ◇休場 Saturday, 03 June, 2017 台湾株式、取引あり Monday, 05 June, 2017 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 ドイツ、フランス、ニュージーランド（女王誕生日） Tuesday, 06 June, 2017 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1030 日本：２０年利付国債（６月債）の発行予定額等 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果果 ●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） ◇決算予定 ◇休場 韓国（顕忠日） Wednesday, 07 June, 2017 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント インド：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 08 June, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（５月中：指定報告機関ベース） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ記者会見 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 16:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 英総選挙 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 09 June, 2017 1330 日本：4月第3次産業活動指数 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 Sunday, 11 June, 2017 仏国民議会（下院）選第１回投票 Monday, 12 June, 2017 1500 日本：5月工作機械受注 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省３年・１０年債入札 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 13 June, 2017 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省３０年債入札 米連邦公開市場委員会（１4日まで） ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 14 June, 2017 ●海外分● ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 15 June, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 ●海外分● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 英金融政策委員会の議事要旨 15:00 米３０年物ＴＩＰＳ入札条件 ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 ◇休場 ブラジル Friday, 16 June, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 ●海外分● ◇イベント ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here