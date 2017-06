5日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 参議院決算委員会(安倍首相出席) 1530 経団連会長会見 ●海外指標など 6月5日(月) 01:45 中国:サービス部門PMI(財新) May 07:50 仏:総合PMI改定値 May 07:50 仏:サービス部門PMI改定値 May 07:55 独:総合PMI改定値 May 07:55 独:サービス部門PMI改定値 May 08:00 ユーロ圏:サービス部門PMI改定値 May 08:00 ユーロ圏:総合PMI改定値 May 08:30 英:サービス部門PMI May 12:30 米:労働生産性・単位労働コスト改定値 Q1 13:45 米:サービス部門PMI改定値(マークイット) May 13:45 米:製造業PMI改定値(マークイット) May 14:00 米:ISM非製造業景気指数(ISM) May 14:00 米:製造業新規受注(商務省) Apr 14:00 米:耐久財受注改定値(商務省) Apr ◇休場 ドイツ、フランス、ニュージーランド(女王誕生日)