UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝おおむね横ばい、米雇用統計控え

(内容を追加しました) [2日 ロイター] - アジア新興国通貨は、おおむね横ばい。米雇用統計を前にレンジ取引となって いる。一方、人民元は対ドルで反落している。 この日発表の米雇用統計を前に投資家は取引を手控えている。雇用統計の数字次第では、今月の米利上 げの確率や、年内、恐らく9月の追加利上げ観測が高まるとみられている。 オーストラリア・アンド・ニュージーランド銀行(ANZ)グループ(シンガポール)のアジアリサー チ部門代表、コーン・ゴー氏は、米雇用統計が、午前のアジア市場の取引が閑散となっている理由のひとつ だと説明した。 韓国ウォンは約0.12%上昇。台湾ドルは0.03%高。前日の米株高に追随し たアジア各国市場同様、韓国や台湾の株価も上昇している。 前出のゴー氏は、前日の米株式市場の堅調が韓国ウォンや台湾ドルなど、株式市場の動向に左右されや すい通貨に影響しているのではないか、と指摘した。 マレーシアリンギは約0.18%高。 インドネシアルピアは約0.13%高。インドルピーは0.1%上昇。インド株式市場 のNSE指数はこの日、過去最高値を記録した。 0511GMT(日本時間午後2時11分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.610 111.34 -0.24 Sing dlr 1.386 1.3858 +0.01 Taiwan dlr 30.108 30.117 +0.03 Korean won 1120.700 1122 +0.12 Baht 34.160 34.138 -0.06 Peso 49.725 49.75 +0.05 Rupiah 13304.000 13321 +0.13 Rupee 64.403 64.47 +0.10 Ringgit 4.279 4.286 +0.18 Yuan 6.814 6.8062 -0.11 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.610 117.07 +4.89 Sing dlr 1.386 1.4490 +4.57 Taiwan dlr 30.108 32.279 +7.21 Korean won 1120.700 1207.70 +7.76 Baht 34.160 35.80 +4.80 Peso 49.725 49.72 -0.01 Rupiah 13304.000 13470 +1.25 Rupee 64.403 67.92 +5.46 Ringgit 4.279 4.4845 +4.81 Yuan 6.814 6.9467 +1.95 (