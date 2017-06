UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝堅調、弱い米雇用統計受けたドル安で

(内容を追加しました) [5日 ロイター] - アジア新興国通貨は、5月の米雇用統計が弱い数字となり、 ドルが主要通貨に対して約7カ月ぶり安値で推移する中、大半が上昇している。 5月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が13万8000人増と、市場予想の18 万5000人増を下回った。ドル指数は昨年11月の大統領選以来の低水準を記録した。 フィリピンペソとマレーシアリンギは、約0.25%上昇。国内株式 市場の上げや海外からの資金流入が支援材料となっている。 外国人投資家は17週連続でマレーシア株を買い越している。また、フィリピン株に ついても、先週は全営業日買い越しだった。 タイバーツは0.63%高。タイ中銀はきょう、外為規制改革に関する記者 会見を行う。 インドルピーは0.13%上昇し、5月17日以来の高値をつけた。中銀は 7日、金融政策会合を開く。アナリストの大半は政策変更がないと予想している。ただ、 1─3月期の国内総生産(GDP)伸び率が約2年ぶり低水準になったことから、中銀は ハト派的なスタンスを示すと見込まれている。 0605GMT(日本時間午後3時5分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0605 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.580 110.4 -0.16 Sing dlr 1.381 1.3804 -0.07 Taiwan dlr 30.083 30.127 +0.15 Korean won 1118.100 1121.8 +0.33 Baht 34.045 34.259 +0.63 Peso 49.420 49.55 +0.26 Rupiah 13287.000 13303 +0.12 Rupee 64.335 64.44 +0.16 Ringgit 4.265 4.279 +0.33 Yuan 6.804 6.8085 +0.07 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.580 117.07 +5.87 Sing dlr 1.381 1.4490 +4.90 Taiwan dlr 30.083 32.279 +7.30 Korean won 1118.100 1207.70 +8.01 Baht 34.045 35.80 +5.15 Peso 49.420 49.72 +0.61 Rupiah 13287.000 13470 +1.38 Rupee 64.335 67.92 +5.57 Ringgit 4.265 4.4845 +5.15 Yuan 6.804 6.9467 +2.10 (覧ください)