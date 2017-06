UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝横ばい、主要イベント控え様子見

(内容を追加しました) [6日 ロイター] - アジア新興国通貨は、ほぼ横ばいとなっている。英総選挙や 欧州中央銀行(ECB)理事会、米連邦捜査局(FBI)前長官の公聴会といったリスク イベントを控え、投資家は様子見姿勢を強めている。 中東情勢の緊迫化や新たなテロ攻撃への警戒も高まっている。 OANDAのシニアトレーダー、ステファン・イネス氏は、投資家は、米ドルの保有 だけでなく、世界情勢全般に対しても若干神経質になっている、との見方を示した。 原油価格の下げにも関わらず、マレーシアリンギは3営業日連続で上昇してい る。一部のアナリストは、中東情勢の緊迫化で同国の液化天然ガス(LNG)輸出が押し 上げられると指摘する。 フィリピンペソは下落。5月の消費者物価指数(CPI)が、前年比3.1 %上昇と、4月の3.4%から伸びが鈍化し、4カ月ぶりの低水準となったことを受け、 中銀の引き締めスタンスが和らぐとの観測が浮上し、ペソを圧迫した。 CPI統計を受け、INGは年内の利上げ予想をこれまでの2回から1回に変更した 。 韓国市場は休場。オフショアのノンデリバラブル・フォワード(NDF)KRW1MNDFO R=は、ウォンがドルに対して今後約0.25%上昇するとの観測を織り込んでいる。 タイバーツは0.07%上昇し、約2年ぶり高値をつけた。中銀が前日、懸 念されていたほど厳しいバーツ高抑制策を発表しなかったことが背景。バーツは年初から ドルに対して5%超上昇している。 中銀は前日、国内投資家の海外証券への投資を今以上に容認するなどの措置を発表し た。メイバンクは、こうした措置により、高リターンを狙った海外への資金流出が進むと の見方を示した。 0544GMT(日本時間午後2時44分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *韓国市場は休場 Change on the day at 0544 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.670 110.45 +0.71 Sing dlr 1.379 1.3814 +0.16 Taiwan dlr 30.067 30.090 +0.08 Korean won* 1118.300 1121.8 +0.31 Baht 33.975 34 +0.07 Peso 49.460 49.4 -0.12 Rupiah 13280.000 13285 +0.04 Rupee 64.333 64.36 +0.03 Ringgit 4.255 4.262 +0.16 Yuan 6.797 6.8046 +0.11 *Closed for market holiday Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 109.670 117.07 +6.75 Sing dlr 1.379 1.4490 +5.06 Taiwan dlr 30.067 32.279 +7.36 Korean won 1118.300 1207.70 +7.99 Baht 33.975 35.80 +5.37 Peso 49.460 49.72 +0.53 Rupiah 13280.000 13470 +1.43 Rupee 64.333 67.92 +5.58 Ringgit 4.255 4.4845 +5.39 Yuan 6.797 6.9467 +2.20 (覧ください)