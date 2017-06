UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債利回り一時7カ月ぶり低水準、重要イベント控え安全買い

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時03分 103*26.00 2.8107% 前営業日終値 103*06.50 2.8400% 10年債(指標銘柄) 17時05分 102*01.50 2.1451% 前営業日終値 101*23.50 2.1800% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*05.75 1.7122% 前営業日終値 100*01.50 1.7400% 2年債(指標銘柄) 16時44分 99*29.00 1.2980% 前営業日終値 99*28.50 1.3060% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*31.00 154*11.00 Tノート先物9月限 126*24.50 126*15.00 米金融・債券市場では長期債利回りが一時7カ月ぶりの水準に低下した。8日に英総 選挙、欧州中央銀行(ECB)理事会、トランプ米大統領に解任されたコミー前連邦捜査 局(FBI)長官の議会証言と3件の重要なイベントを控え市場は神経質になっており、 安全資産としての米国債に買いが入った。 市場関係者は、中国人民元相場が対ドルで安定化するなか中国政府が適切な状況下で 米国債保有を増加させる用意があるとブルームバーグが報じたことも米債買いの材料とな ったとしている。 安全買いが入ったことで10年債利回りは一時2.129%まで低下、 昨年11月10日以来の低水準を付けた。 終盤の取引では2.141%。DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ ブライエン氏は、この水準、もしくはこれを下回る水準で取引を終えれば心理的な節目と なっている2.0%を試しにいくと指摘。テクニカルな状況に加え「さまざまなリスクイ ベント」が作用していると述べた。 30年債利回りは2.807%と、前日終盤の2.84%から低下。2 年債利回りは1.294%と、1.306%から低下している。 MUFG(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジョン・ハーマン氏は、トランプ 氏の財政政策は市場の期待に沿ったものにならない可能性があることから、米10年債利 回りが3%台に乗せる公算は小さいと予想。 「民主党がトランプ氏に死に物狂いで対抗し、共和党が主導権をとることに失敗すれ ば、トランプ政権の財政刺激策はそもそも初めから頓挫する」とし、その場合は「10年 債利回りはわれわれのモデルが示すより早い時期に1.30%に向けて低下する」との見 方を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -5.00 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -43.50 0.25 (い)