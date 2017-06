UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝大半が小幅安、リスク回避の動きで

(情報を更新しました) [7日 ロイター] - 大半のアジア通貨は小幅安。英総選挙や欧州中央銀行(EC B)理事会、米連邦捜査局(FBI)前長官の公聴会といったイベントを8日に控え、投 資家は市場が大幅変動する可能性を警戒している。 アクシトレーダーの首席市場ストラテジスト、クレッグ・マッケナ氏は「トレーダー が週の後半に予定される大きなマクロイベントに備える中、控えめなリスク回避の動きが みられた」と述べた。 また複数の中東諸国によるカタールとの断交を巡る不安も、投資家の様子見姿勢につ ながっている。 韓国ウォンはアジア通貨の中で特に下げ、0.5%近く値下がり。国内株 式市場の下落に追随している。 一方、中国人民元は、中国人民銀行(中央銀行)が対ドル基準値(中間値 )を7カ月ぶりの元高水準に設定したものの、企業からのドル買い需要を背景に軟調に推 移している。 市場はきょう発表される5月の中国外貨準備高に注目している。 インドルピーはほぼ横ばい。インド準備銀行(中央銀行)はきょう金融政策 会合を開催する。 アナリストは、中銀がインフレ圧力の後退を反映し、よりタカ派的でない姿勢を示す と予想している。スコシアバンクはリポートで「中銀が政策金利を据え置き、金融政策の スタンスを軟化させることが見込まれる」との見方を示した。 0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.510 109.4 -0.10 Sing dlr 1.381 1.3791 -0.15 Taiwan dlr 30.094 30.093 -0.00 Korean won 1122.900 1118.3 -0.41 Baht 34.018 34.013 -0.01 Peso 49.560 49.56 +0.00 Rupiah 13308.000 13297 -0.08 Rupee 64.403 64.43 +0.03 Ringgit 4.268 4.265 -0.07 Yuan 6.795 6.7945 -0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 109.510 117.07 +6.90 Sing dlr 1.381 1.4490 +4.91 Taiwan dlr 30.094 32.279 +7.26 Korean won 1122.900 1207.70 +7.55 Baht 34.018 35.80 +5.24 Peso 49.560 49.72 +0.32 Rupiah 13308.000 13470 +1.22 Rupee 64.403 67.92 +5.46 Ringgit 4.268 4.4845 +5.07 Yuan 6.795 6.9467 +2.23 (覧ください)