UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝軟調、英総選挙結果などのリスクイベント控え

(情報を更新しました) [8日 ロイター] - アジア通貨は大半が軟調。英総選挙の結果発表、欧州中央銀 行(ECB)理事会、コミー米連邦捜査局(FBI)前長官の公聴会といったリスクイベ ントを24時間以内に控え、投資家は慎重姿勢を取っている。 アナリストらは、英総選挙でメイ首相が敗北する結果となれば世界的な先行き不透明 感につながる可能性があり、選挙結果はアジア新興国通貨などのリスク資産に大きく影響 するとの見方を示した。 メイバンクはリポートで「ハングパーラメント(宙づり議会=単独過半数政党が存在 しない状態)や(野党の)労働党が勝利する結果となれば、ポンドのボラティリティーは 高まる」と指摘。「メイ首相の政治生命が危険にさらされる可能性があり、ブレグジット (英国の欧州連合離脱)に対する新たな不透明感が生じる」とした。労働党が勝利する可 能性は低いものの、排除できないとした。 タイバーツは今週に入って付けた2年ぶり高値から下落している。 マレーシアリンギとインドネシアルピアは、原油価格の下落を受け て値下がり。 中国人民元は軟調。中国人民銀行(中央銀行)が先週、基準値の算出方法 を変更して以来初めて、基準値(中間値)を元安方向に設定したことが背景。好調だった 5月の中国貿易統計には大きく反応していない。 インドルピーは下落。 インド準備銀行(中央銀行)は7日、政策金利であるレポレートを予想通り6.25 %に据え置いた。最近の指標で消費者物価の伸び鈍化が示されたことから、インフレ見通 しを下方修正した。 0655GMT(日本時間午後3時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.560 109.79 +0.21 Sing dlr 1.381 1.3817 +0.02 Taiwan dlr 30.105 30.095 -0.03 Korean won 1122.100 1124 +0.17 Baht 34.018 33.99 -0.08 Peso 49.500 49.51 +0.02 Rupiah 13296.000 13303 +0.05 Rupee 64.350 64.33 -0.04 Ringgit 4.264 4.259 -0.11 Yuan 6.794 6.7945 +0.00 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 109.560 117.07 +6.85 Sing dlr 1.381 1.4490 +4.89 Taiwan dlr 30.105 32.279 +7.22 Korean won 1122.100 1207.70 +7.63 Baht 34.018 35.80 +5.24 Peso 49.500 49.72 +0.44 Rupiah 13296.000 13470 +1.31 Rupee 64.350 67.92 +5.55 Ringgit 4.264 4.4845 +5.18 Yuan 6.794 6.9467 +2.24 (覧ください)