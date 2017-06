12日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 4月機械受注(内閣府) 0850 5月企業物価(日銀) 1500 5月工作機械受注 決算:富士フイルム(17年3月期) ●海外指標など 12日(月) 09~16Jun 中国:マネーサプライM2(中国人民銀行) May 09~16Jun 中国:人民元建て新規融資(中国人民銀行) May 12~19Jun 中国:対中国海外直接投資(商務省) May 18:00 米:財政収支(財務省) May ◇イベント 17:00 米財務省3年・10年債入札 ◇休場 オーストラリア(女王誕生日)、マレーシア