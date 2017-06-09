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海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Monday, 12 June, 2017 1500 日本：5月工作機械受注 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省３年・１０年債入札 ◇決算予定 ◇休場 オーストラリア（女王誕生日）、マレーシア Tuesday, 13 June, 2017 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省３０年債入札 米連邦公開市場委員会（１4日まで） 韓国：中銀金利発表 Wednesday, 14 June, 2017 1020 日本：２０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 Thursday, 15 June, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント 08:30 スイス：中銀金利発表 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 英金融政策委員会の議事要旨 12:00 トルコ：中銀金利発表 15:00 米３０年物ＴＩＰＳ入札条件 インドネシア：中銀金利発表 ユーロ圏財務相会合 Friday, 16 June, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 ●海外分● ◇イベント 16:45 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合で質疑応答に参加 ＥＵ財務相理事会 Monday, 19 June, 2017 ●海外分● ◇イベント 23:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 Tuesday, 20 June, 2017 ●海外分● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 Wednesday, 21 June, 2017 ●海外分● ◇イベント 22:00 ＮＺ：中銀金利発表 Thursday, 22 June, 2017 ●海外分● ◇イベント 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 09:00 フィリピン：中銀金利発表 15:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年債入札条件 台湾：中銀金利発表 ＥＵ首脳会議（２３日まで） ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here
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